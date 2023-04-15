Напередодні Великодня війська РФ збільшили присутність в морі та намагаються активізувати авіацію, повідомило оперативне командування «Південь».

За інформацією українських військових, у Чорному морі Росія збільшила своє корабельне угруповання до 12 кораблів, у тому числі подвоїла кількість підводних ракетоносіїв – на двох човнах вісім ракет типу «Калібр». Зауважимо, що напередодні в Чорному морі Росія тримала 9 кораблів, з них один носій «Калібрів». Зауважимо, що ця кількість може змінюватися впродовж доби як у бік збільшення, так і зменшення.

«Напередодні Великодніх свят ворог підвищив активність обстрілів прифронтових територій, наростив присутність в морі та намагається активізувати авіацію. Ймовірне продовження застосування керованих авіаційних бомб по прифронтових територіях, не виключено і використання дронів-камікадзе по об’єктах критичної і стратегічної інфраструктури», – наголосили в ОК «Південь».

У зв’язку з цим, військові вкотре закликали людей не нехтувати власною безпекою і реагувати на сигнали повітряної тривоги.