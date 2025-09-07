Москва планує виробництво нових ракет великої дальності

Росія у 2025 році планує істотно наростити обсяги виробництва військової техніки, насамперед ракет різного класу. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Скібіцького, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією наявного арсеналу. До кінця 2025 року ворог планує випустити:

57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30),

майже 250 нових танків Т-90М,

близько 1100 бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А,

365 нових артилерійських систем.

Крім цього, Російська Федерація нарощує виробництво безпілотних системи, FPV-дронів та ракет.

«У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тис. так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинжал» та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми відмічаємо суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких, як «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів», – наголосив представник розвідки.

ГУР також має дані стосовно програми озброєння збройних сил Росії на 10 років, з 2026 по 2037 роки. Зокрема, росіяни розвиватимуть стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків.

«Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння», – пояснив Скібіцький.

Також розвідникам відомо, що найближчим часом ворог використовуватиме три основних бойових танки – Т-90, «Армата» і Т-80. Крім цього, росіяни впроваджуватимуть у виробництво найновіші артилерійські системи, серед яких «Коаліція», «Мста» різних типів, «Мальва» та «Гіацинт».

«До того ж широка лінійка буде ракетного озброєння, починаючи від стратегічного й закінчуючи тактичним рівнем. Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети. Тобто вони передбачають три напрями вдосконалення ракетного озброєння: перше – збільшення дальності, друге – точності і третє – збільшення бойової частини», – додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, 5 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв, що Росія наростила виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед» до 2700 одиниць на місяць.