Випускати тисячі БпЛА щоденно Росія технічно не здатна

Росія наростила виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед» до 2700 одиниць на місяць. Про це у п’ятницю, 5 вересня, в інтервʼю «Новини.Live» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За словами представника розвідки, станом на початок вересня 2025 року виробничі потужності росіян дозволяють випускати до 2700 дронів на місяць. Окрім ударних безпілотників, окупанти також виготовляють значну кількість «обманок» – дронів без бойової частини. Їх застосовують для виснаження української протиповітряної оборони.

Та Юсов наголосив, що випускати тисячі БпЛА щоденно Росія технічно не здатна.

«Але ми бачимо сотні «шахедів» у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо», – додав він.

Нагадаємо, 20 серпня розповідали, що Росія почала застосовувати проти України новий безпілотник з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Майже половина компонентів безпілотника мають китайське походження