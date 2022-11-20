З березня 2022 року до Великої Британії ввезли нафту з Росії вартістю понад 778 млн фунтів. В матеріалі The Times зазначається, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених британською владою.

Загалом, за даними торгової статистики Великої Британії, з березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 млн фунтів стерлінгів.

Приблизно 200 млн фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Велика Британія взагалі не ввозила нафту з Росії.

Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти. Росіяни ж реєструють свою нафту, як імпорт із Німеччини, Польщі, Нідерландів та Бельгії.

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Двоє з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й не відстежуються у системах, встановити реальну кількість таких випадків складно.

Ще один танкер ввозив російську нафту з порту Роттердам – невідомо, як саме вона туди потрапила, але фактично у британській статистиці рахується як імпорт із Нідерландів,а не Росії.