Росія отримала від КНДР близько 50 балістичних ракет типів KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30

Росія почала розгортати у Воронезькій області нові пускові установки, призначені для запуску балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї. Їхнє розміщення розширює потенційну зону ураження української території. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за четвер, 20 серпня.

За даними розвідки, Росія отримала від КНДР близько 50 балістичних ракет типів KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30 (Hwansong-11C).

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ISW пише, що російські війська вже розгорнули у Воронезькій області шість пускових установок для північнокорейських ракет. Загалом вони потенційно здатні забезпечити запуск до 120 ракет. Із цього району під ударом можуть опинитися Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області.

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Водночас військовий експерт Анатолій Храпчинський звернув увагу на те, що російська армія не використовує одночасно всі доступні пускові установки під час кожної ударної кампанії. За його словами, РФ має близько 160 пускових установок «Іскандер», кожна з яких може запускати по дві ракети. Проте фактична кількість ракет, які російські війська застосовують під час ударів, у середньому становить від 16 до 26.

Храпчинський також порівняв характеристики російських «Іскандер-М» із північнокорейськими KN-23. За його оцінкою, російські ракети мають точність у межах 5-20 м, тоді як KN-23 можуть відхилятися від заданої цілі на сотні метрів і навіть кілометри.

Водночас північнокорейські ракети здатні нести значно важчу бойову частину. Її маса може сягати однієї тонни, тоді як стандартна боєголовка російської «Іскандер-М» важить близько 480 кг. Через це застосування KN-23 може спричиняти масштабніші руйнування, зокрема утворення більших вирв та потужніших ударних хвиль.

Нагадаємо, за даними ГУР, станом на 5 серпня Росія мала близько 130 балістичних ракет 9М723 для комплексів «Іскандер-М» та близько 400 ракет РМ-48У для С-400. Загалом російський військово-промисловий комплекс здатен виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Розвідка зазначає, що основний акцент росіяни роблять на виробництві ракет «Іскандер-М», Х-101 та «Калібрів». Зокрема, у липні РФ виготовила 65 ракет 9М723 та 87 ракет Х-101.