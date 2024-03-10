Росія вивела із консервації від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів. Про це 10 березня повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається гірша і непридатна до експлуатації техніка.

Зазначається, що залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років, якщо Росія збереже нинішній темп операцій.

Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Ці оцінки свідчать про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.