Дар’я Герасимчук повідомила про сценарії, за якими російські загарбники викрадають українських дітей

Росія на сьогодні використовує щонайменше п’ять сценаріїв викрадення українських дітей, повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Перший сценарій: коли вони спершу вбивають батьків, а потім викрадають дитину, яка в цей час перебувала з іншими дорослими в укритті. Наприклад, у підвалі в Маріуполі», – розповіла Герасимчук в ефірі національного телемарафону в середу, 15 березня, пише «Цензор.НЕТ».

За її словами, другим є сценарій, коли дитину та батьків розлучають під час проведення так званих фільтраційних заходів.

«Під час фільтрації затримують батьків з різних причин або взагалі без причин. Далі везуть дитину, говорять їй про те, що вона більше не потрібна своїм батькам, що її всиновлять російські громадяни або передадуть у прийомну сім'ю, і батьки до неї більше не приїдуть», - сказала вона.

Третій сценарій, за словами Герасимчук, включає ситуацію, коли на окупованих територіях створюють абсолютно непридатні для проживання умови і росіяни пропонують батькам віддати дитину на «оздоровлення або відпочинок» у російські табори. Надалі цю дитину не повертають.

Четвертий сценарій передбачає позбавлення батьків батьківських прав (або опікунів їхнього права на опіку) за «законами» окупаційної влади та подальше вивезення дитини на територію Росії.

Відповідно до п'ятого сценарію, росіяни викрадають дитину безпосередньо із закладів інституційного нагляду.

«Тобто, вони не погоджують Україні гуманітарні коридори, і ми не можемо забрати цих дітей», – сказала Герасимчук.

«У дітей забирають мобільні телефони, позбавляють можливості зателефонувати рідним і не беруть контакти рідних. Це робиться для того, щоб дитина не могла повідомити про своє місце перебування, а ми не могли її знайти», – резюмувала уповноважена президента з прав дитини.