Російська Федерація заселяє своїми громадянами тимчасово окуповані землі Донеччини й Луганщини, які межують із РФ. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Як стверджують журналісти, на тимчасово захоплених територіях зростає попит і ціни на нерухомість.

«Росіяни, які приїжджають і переселяються на Донбас в особистих розмовах з місцевими мешканцями не приховують, що ці території, попри на війну і певні ризики, значно краще пристосовані для життя (газофіковані, електрофіковані, налагоджене водопостачання – все ще в довоєнний період, до 2014 року), ніж російські містечка й селища, де дотепер немає газу і центральної каналізації», – йдеться в повідомленні.

В InformNapalm зазначили, що наразі статистично важко оцінити масштаби заселення росіянами Донбасу. Припускають, що це контрольований Кремлем тренд з етнічного заміщення.

Нагадаємо, що російський президент Владімір Путін 5 жовтня, «ратифікував» договори про «приєднання» окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області до Росії.