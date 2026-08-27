Російська армія атакувала Херсонську ТЕЦ

У ніч на четвер, 27 серпня, російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ керованими авіаційними бомбами. Унаслідок удару на станції знищене все обладнання. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Нафтогаз».

Росіяни вдарили по території станції одразу чотирма керованими авіабомбами. Унаслідок удару ТЕЦ зазнала критичних руйнувань: повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

«Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону», – зазначив виконувач обовʼязків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що російські війська протягом минулої доби атакували населені пункти Херсонщини, завдаючи ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок обстрілів поранення дістали 18 людей, серед них одна дитина.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти теж атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплоелектростанцію. Протягом 2026 року Херсонська ТЕЦ зазнала десятків російських атак.