Наслідки атаки на Херсонську ТЕС

У середу, 26 серпня, російські окупанти атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплоелектростанцію. Внаслідок удару ТЕЦ сильно пошкоджена, повідомили у пресслужбі компанії «Нафтогаз».

За даними компанії, росіяни завдали удару по ТЕЦ керованою авіабомбою. Втім, тип бомби у «Нафтогазі» не уточнили.

«Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація», – повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило. У компанії додали, що протягом 2026 року Херсонська ТЕС зазнала десятків російських атак.

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Зазначимо, Херсонська ТЕС – це цивільний обʼєкт, основним призначенням якого є теплопостачання мешканцям міста.

Нагадаємо, 22 серпня росіяни знищили безпілотниками торгівельний центр у Херсоні. Внаслідок атаки там зайнялася масштабна пожежа, будівля повністю вигоріла.