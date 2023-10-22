Українська ППО стала справжньою проблемою для росіян

Війська Росії можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку. Про це йдеться у новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зазначили, що Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу «повітря-земля» по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях; крилатими ракетами «Іскандер-К» і БПЛА «Шахед» у Кривому Розі вночі з 20 на 21 жовтня.

У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал, а «Іскандери» і «Шахеди» в промислові об’єкти Кривого Рогу.

Також зазначено, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб по прифронтовій частині Херсонської області.

Своєю чергою, речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Аналітики ISW, проаналізувавши ці дані, дійшли висновку, що Росія, ймовірно, готується до зимових атак за допомогою комбінованих ударів, які можуть допомогти визначити прогалини в роботі українських систем ППО.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що Київ охороняє багаторівнева система протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Однак жодна ППО не може гарантувати повний захист.