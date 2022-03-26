Росіяни розуміють, що втрачають контроль і тому вдаються до пропаганди

Російські війська, які частково окупували Херсон, збираються показово депортувати з Херсона в тимчасово окупований Крим етнічних вірменів, азербайджанців та турків-месхетинців. Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише УНН.

За її словами, росіяни розуміють, що втрачають контроль і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму.

«За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців. Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Росіяни розуміють, що втрачають контроль і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму. Проте, ці кроки нікчемні і злочинні! А Херсон і херсонці – Герої!», – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська готуються до придушення масових протестів мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя. Зокрема, ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Як інформував ZAXID.NET, британські журналісти зі своїх джерел попереджали, що російські окупанти готують «великий терор» у захопленому Херсоні із затримання серед ночі та депортації людей, що виходили на протести проти окупації.

Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.

21 березня у Херсоні на центральній площі російські окупанти розігнали мітинг на підтримку України та закидали мітингувальників світлошумовими гранатами. Серед цивільного населення є поранені.