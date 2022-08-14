Росіяни б’ють по мирному Нікопольському району щодоби

Російські загарбницькі війська у ніч на 14 серпня знову обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ударів лише у Нікополі отримали пошкодження близько 20 будівель. У Марганці одна людина зазнала поранень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його інформацією, за ніч росіяни тричі обстріляли Нікопольський район. По районному центру вдарили зі ствольної артилерії: 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів.

Обстріл також пошкодив газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч людей у Нікополі залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Також окупанти били з «Градів» по Марганцю. У житлові квартали прилетіли 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік: він у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та електромережа.

У Криворізькому районі під обстріл російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Додамо, що російські загарбники обстрілюють Нікопольський і Криворізький район щодоби. Нікопольський та Криворізький райони щодоби потерпають від російських обстрілів. Але однією з найтрагічніших для Нікополя за цей час стала ніч з 9 на 10 серпня, коли російські воєнні злочинці випустили по мирному місту 80 реактивних снарядів. Тоді загинули 13 людей.