Наслідки ракетного обстрілу росіянами Миколаєва

У Миколаєві внаслідок нічного ракетного обстрілу, який здійснили росіяни, пошкоджене приміщення Кораблебудівного університету, дві житлові багатоповерхівки і практично зруйнована школа, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів. російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва», – написав він у Telegram вранці в четвер, 28 липня.

Сєнкевич зазначив, що ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило шибки та покрівлю.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, то на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок, зауважив мер.

Вибухи в Миколаєві пролунали близько 4:00. «Суспільне» повідомляє, що загалом пролунало сім вибухів. Водночас зазначимо, що російські загарбники обстрілюють місто ракетами майже щоночі.