Внаслідок обстрілів пошкоджено приблизно 15 будинків

Російські окупанти вночі атакували Запорізький район ракетами невстановленого типу. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, повідомив у понеділок, 14 серпня, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За даними голови ОВА, росіяни обстріляли Запорізький район приблизно о 2:00. Пошкодження отримав населений пункт, назву якого не уточнюють.

«Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна. Врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинуло», – повідомив Юрій Малашко.

Через обстріл загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну літню жінку госпіталізували. З-під завалів загалом дістали троє людей.

Юрій Малашко зазначив, що за добу росіяни обстріляли 24 населених пунктів Запоріжжя, завдавши удари 99 разів. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Для обстрілів росіяни застосували дрони-камікадзе, ракети, артилерію та РСЗВ.

Нагадаємо, 12 серпня внаслідок атаки російських окупантів на Оріхів, що на Запоріжжі, загинув капітан поліції, ще 12 людей поранено. Руйнування завдали керовані ракети. Кілька людей перебувають у тяжкому стані.