Внаслідок ракетної атаки на Оріхів загинув капітан поліції, ще 12 людей поранено
Окупанти обстріляли Запорізьку область керованими ракетами
Вранці суботи, 12 серпня, росіяни атакували Оріхів, що на Запоріжжі, керованими авіаракетами. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, ще 12 людей було поранено, повідомили у прес-службі міністерства внутрішніх справ.
За даними голови МВС Ігоря Клименка, кілька людей перебувають у тяжкому стані після ракетної атаки. Четверо поліцейських було поранено, один загинув.
«Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції. Загиблий – 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого», – повідомив Ігор Клименко.
Яким саме типом ракет окупанти вдарили по Оріхову, не уточнюється.
Нагадаємо, 10 серпня росіяни обстріляли готель «Reikartz Запоріжжя» у Запоріжжі, на території якого був дитячий денний табір. Внаслідок атаки готель повністю зруйнований, одна людина загинула, та ще дев'ятеро отримали поранення. Зазначається, що готель розташований в центрі Запоріжжя, поруч з яким розташовані центральний пляж, острів Хортиця та виставковий центр.