Атака відбулася вранці 12 серпня

Вранці суботи, 12 серпня, росіяни атакували Оріхів, що на Запоріжжі, керованими авіаракетами. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, ще 12 людей було поранено, повідомили у прес-службі міністерства внутрішніх справ.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, кілька людей перебувають у тяжкому стані після ракетної атаки. Четверо поліцейських було поранено, один загинув.

«Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції. Загиблий – 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого», – повідомив Ігор Клименко.

Яким саме типом ракет окупанти вдарили по Оріхову, не уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни обстріляли готель «Reikartz Запоріжжя» у Запоріжжі, на території якого був дитячий денний табір. Внаслідок атаки готель повністю зруйнований, одна людина загинула, та ще дев'ятеро отримали поранення. Зазначається, що готель розташований в центрі Запоріжжя, поруч з яким розташовані центральний пляж, острів Хортиця та виставковий центр.