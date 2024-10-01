В результаті атаки пошкоджений житловий будинок

У вівторок, 1 жовтня, російські окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, росіяни нанесли шість авіаударів по місту. Атака припала на цивільну інфраструктуру.

«Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених», – повідомив Іван Федоров.

На світлинах, оприлюднених головою ОВА, видно ушкодження 15-поверхового житлового будинку. На кожному поверсі будинку вибиті вікна, подекуди видно сліди від загорянь, пошкоджений дах.

Згодом Іван Федоров повідомив про одну загиблу людину внаслідок атаки. Ще п’ятеро отримали поранення.

Доповнено. Станом на 14:00 у місті поранена 21 людина – серед них є 12-річна дитина.

Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури. На місці працюють правоохоронці, триває розбір завалів.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня окупанти обстріляли зі ствольної артилерії ринок у центрі Херсона. В результаті атаки загинули шестеро людей, ще шестеро отримали поранення.