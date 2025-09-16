Ямпіль перебуває під контролем ЗСУ

Російські солдати проникли у селище Ямпіль на Донеччині під виглядом цивільних, що є порушенням норм міжнародного права. У населеному пункті росіяни також використовували місцевих мешканців як живий щит, повідомили 15 вересня у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, окупанти у цивільному одязі маскувалися під місцевих мешканців, намагаючись інфільтруватися в селище та проводити там диверсії в тилу ЗСУ. Зазначається, що окремі групи росіян переховувалися у приватних будинках та підвалах, використовуючи мирних жителів як «живий щит».

Скільки саме росіян проникло в Ямпіль, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

«Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений. На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

У пресслужбі Генштабу наголосили, що росіянам не вдалося досягнути жодних тактичних результатів у Ямполі. Крім того, ЗСУ зірвали спроби окупантів провести розвідувально-диверсійні заходи в селищі.

«Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, 12 вересня аналітичний центр DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ, використавши газову трубу біля міста. За даними моніторингового проєкту, окупанти використали ту саму тактику, що й під час захоплення Авдіївки і Суджі. У соцмережах також поширили відео, на яких нібито росіяни повзуть по трубі схожій на газову.

У Генштабі ЗСУ прокоментували поширену в мережі інформацію та запевнили, що біля міста існує кілька трубопроводів – більшість із них пошкоджена, а решта – під контролем ЗСУ. Крім того, там повідомили, що трубопровід, який використали росіяни, не веде безпосередньо в місто. Станом на 13 вересня Куп’янськ та його околиці перебувають під контролем ЗСУ.