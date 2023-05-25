Місцеве населення попередили про підтоплення, може відбутися евакуація

Російські окупанти на Донеччині підірвали греблю Карлівського водосховища, спровокувавши небезпеку для місцевого населення. Крім того, переправою через водосховище користувалися для постачання військовим ЗСУ, повідомили у прес-службі Донецької ОВА у четвер, 25 травня.

За даними ОВА, росіяни до цього неодноразово обстрілювали Карлівку, проте зараз зруйнували критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок підриву дамби три села поблизу може затопити.

«Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища –під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2», – повідомили у прес-службі Донецької ОВА.

Зазначимо, селища та дамба розташовані за 25 км від Донецька, 15 км від Мар'їнки та за 70 км від Бахмута, де тривають жорстокі бойові дії. Мешканців населених пунктів попередили про можливі підтоплення, а за потреби Донецька ОВА оголосить про евакуацію населення.