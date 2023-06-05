Росіяни пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині
Внаслідок ворожих обстрілів сталась розгерметизація трубопроводу
У Куп'янському районі Харківської області внаслідок обстрілу пошкоджено трубопровід з аміаком. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожих ударів сталась розгерметизація трубопроводу. Чим саме було завдано удар – очільник Харківської ОВА не уточнив. Приблизно в той же проміжок часу на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. Зараз в області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації, на місці працюють усі профільні служби.
Де саме сталась розгерметизація також не уточняється. Харківщиною проходить аміакопровід «Тольятті-Одеса» протяжністю 2,4 тис. км, який слугує транзитним маршрутом для експорту російського аміаку через порт «Південний» на Одещині. Його роботу було зупинено від початку війни.
Аміакопровід «Тольятті-Одеса» проходить через територію Харківщини
Раніше Financial Times повідомляли, що РФ в обмін на продовження зернової угоди може вимагати розблокувати аміакопровід «Тольятті-Одеса» та забезпечення повноцінної роботи Россільгоспбанку.
Що відомо про аміак і чим він небезпечний
Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.
Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати й увімкнути душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.