У Куп'янському районі Харківської області внаслідок обстрілу пошкоджено трубопровід з аміаком. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів сталась розгерметизація трубопроводу. Чим саме було завдано удар – очільник Харківської ОВА не уточнив. Приблизно в той же проміжок часу на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. Зараз в області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації, на місці працюють усі профільні служби.

Де саме сталась розгерметизація також не уточняється. Харківщиною проходить аміакопровід «Тольятті-Одеса» протяжністю 2,4 тис. км, який слугує транзитним маршрутом для експорту російського аміаку через порт «Південний» на Одещині. Його роботу було зупинено від початку війни.

Аміакопровід «Тольятті-Одеса» проходить через територію Харківщини

Раніше Financial Times повідомляли, що РФ в обмін на продовження зернової угоди може вимагати розблокувати аміакопровід «Тольятті-Одеса» та забезпечення повноцінної роботи Россільгоспбанку.

Що відомо про аміак і чим він небезпечний

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати й увімкнути душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком: