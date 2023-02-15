Активізацію російських військ на території України не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року. Водночас росіяни й надалі атакують українські позиції, намагаючись «збити» український контрнаступ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК», – цитує його прес-служба ГУР.

За словами Юсова, «росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя».

«Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином», – наголосив представник ГУР.

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що росіяни перейшли до війни на виснаження і українським військовим важливо встояти у цій битві на виснаження за Бахмут.