Російські загарбники проводять посилену мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Криму, а також привозять іноземних найманців. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні проходить посилена мобілізація на тимчасово окупованій території, зокрема, в Криму. Вони зрозуміли, що не зможуть організувати добровольчі батальйони, тож сьогодні мобілізують людей різних професій і привозять найманців. Наприклад, до Мелітополя привезли найманців із Сербії, декілька з них перебувають у міжнародному розшуку, але сподіваюся, що з Мелітополя вони вже поїдуть у чорних пакетах», – сказав Федоров, якого цитує УНІАН.

Він також розповів, що окупанти не дають українцям виїжджати з тимчасово окупованої території Запорізької області.

«Посилили терор тим, що сьогодні майже неможливо виїхати з тимчасово окупованої території. 15 січня вони обіцяли відкрити блокпост у Василівці, звідки люди могли виїжджати до Запоріжжя і перебувати у нашій державі. 15 січня минуло – не відкрили, а сьогодні, щоб в’їхати на територію Криму, навіть потрібно здавати тести ДНК», – стверджує Федоров.

Нагадаємо, на початку року Центр національного спротиву повідомив, що окупанти, зокрема ПВК Вагнера, вербують найманців на війну на Балканах. 17 січня президент Сербії Александар Вучич закликав Росію припинити вербування сербів на війну.