«Костянтин Ольшанський» належав ВМС України та був одним із найбільших кораблів флоту

У Севастополі росіяни розграбували корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський», який був захоплений під час окупації Криму у 2014 році. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».

Судно нібито поставили у 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Кілен-бухті для ремонту. Та від корабля залишився лише корпус.

«Немає герметичних дверей, на ілюмінаторах відсутні гермостворки, усередині все сяє порожнечею. На баку немає кришки танкового відсіку, також відсутня аппарель», – йдеться у повідомленні.

Корабель «Костянтин Ольшанський»

Раніше повідомляли, що окупанти розбирали корабель на запчастини і використовували їх для ремонту однотипних великих десантних кораблів проєкту 775, що перебувають на озброєнні російського флоту.

Зазначимо, що десантний корабель «Костянтин Ольшанський» належав ВМС України та був одним із найбільших кораблів цього класу у складі флоту. Він призначався для транспортування морської піхоти, бойової техніки та вантажів, а також для висадки десанту на необладнане узбережжя.

Під час окупації Криму у березні 2014 року корабель разом із шістьма українськими суднами був заблокований у Донузлаві після того, як російські військові затопили кілька своїх старих кораблів.

Російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. Екіпаж корабля «Костянтин Ольшанський» був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі. 24 березня близько 200 російських військових штурмом захопили корабель. Перед цим екіпаж встиг вивести з ладу двигуни та електроніку, щоб корабель не дістався ворогу у справному стані.

Нагадаємо, 26 березня 2024 року українські військові завдали удару крилатою ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський».