Росія вкрала в України«Костянтина Ольшанського» під час окупації Криму у 2014 році

Українські військові завдали удару крилатою ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський». Про це 26 березня повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі каналу FREEДOM.

Плетенчук нагадав, що Росія вкрала в України цей десантний корабель під час окупації Криму у 2014 році.

«Він дев'ять років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. На десятий рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили», – розповів Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний.

«Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном», – заявив він.

«Костянтин Ольшанський» – великий десантний корабель проекту 775. «Костянтин Ольшанський» є багатопалубним, плоскодонним десантним кораблем океанської зони з півбаком і розвиненою кормовою надбудовою.

У результаті окупації півострова Крим військами Росії, в ніч на 6 березня 2014 року разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України був заблокований в озері Донузлав. Російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії.

Екіпаж корабля «Костянтин Ольшанський» був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі. 24 березня більша частина екіпажу залишила корабель, не перейшовши на бік Росії.

12 березня 2020 року судно «Костянтин Ольшанський» відбуксирували у бухту Інженерну. 2 серпня стало відомо про те, що «Костянтин Ольшанський» де факто увійшов до складу ЧФ РФ під номером 402.