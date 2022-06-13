Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині касетними боєприпасами

Вночі росіяни завдали ударів по житлових кварталах у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Зокрема, снаряди загарбників влучили у центр містечка Зеленодольськ, внаслідок чого загинула одна людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з “Ураганів” по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро – поранені», – розповів Резніченко.

Також росіяни обстріляли село Велика Костромка Зеленодольської громади, однак там постраждалих немає, але село частково залишилося без електропостачання.

«У Зеленодольську і Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами», – додав Резніченко.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники також вдарили по Зеленодольську, тоді від обстрілів постраждав міський парк, там виникла пожежа. Також у цей день від обстрілів у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинула мирна жителька.