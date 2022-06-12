Росіяни регулярно обстрілюють Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області

Росіяни в неділю? , 12 червня, обстріляли населені пункти в Синельниківському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів Покровської громади у Синельниківському районі загинула жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ворог обстріляв одразу два райони – Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з “Ураганів”», – написав він у Telegram, але не вказав, з якого виду зброї росіяни стріляли по Покровській громаді. Повітряних тривог у період обстрілу або перед ним чи після нього в області не оголошували.

Говорячи про обстріли в Криворізькому районі, Резніченко зазначив, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після обстрілів, жертв і постраждалих унаслідок цього обстрілу немає.

Нагадаємо, минулої доби від рук росіян в Україні загинули щонайменше шестеро мирних жителів.