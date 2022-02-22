Поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Ввечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536», – написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Він також повідомив, що прізвище військового – Сливка, але інших подробиць не уточнив.

Крім того, за інформацією голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, під час обстрілу, який здійснили російські найманці, отримав поранення 50-річний мирний житель.