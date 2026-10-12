Наслідки атаки на житлову багатоповерхівку в Харкові

У понеділок, 12 жовтня, російські окупанти завдали пʼять ударів безпілотниками по Київському районі Харкова. Два з них припали на житлові багатоповерхівки, там є руйнування та постраждалі, повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 08:30 ударний безпілотник влетів у багатоповерхівку в Київському районі. За даними Терехова, внаслідок удару в одному з підʼїздів будинку зруйновані з сьомого по девʼятий поверхи, на місці влучання зайнялася пожежа. Станом на 09:00 було відомо про пʼятьох постраждалих.

Згодом міський голова повідомив про ще одне влучання по іншій багатоповерхівці в Київському районі. Терехов зазначив, що це вже пʼята атака на район за ранок.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по другій багатоповерхівці постраждали троє людей – жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина. На місці працюють медики та рятувальники.

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За даними Ігоря Терехова, станом на 10:15 внаслідок атаки на Харків постраждали 12 людей.

Нагадаємо, напередодні, 11 жовтня, росіяни атакували ракетою селище Пісочин у передмісті Харкова. Внаслідок удару загинули 6-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка, ще 25 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дівчат 9 та 13 років.