Унаслідок удару частково зруйнований один із під’їздів п’ятиповерхівки

У ніч на суботу, 10 жовтня, російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та Запорізька обласна прокуратура.

Сред загиблих є троє неповнолітніх дівчат. Рятувальна операція триває, під завалами будинку залишаються люди. Унаслідок удару частково зруйнований один із під’їздів п’ятиповерхівки – конструкції обвалилися на рівні другого поверху.

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Ще 11 людей зазнали поранень. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Обоє перебувають у стані середньої тяжкості. Ще двоє поранених – у тяжкому стані.

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Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи та розбирають завали.

Доповнено об 11:15. За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Ще 16 людей поранені.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського реактивного безпілотника в напрямку Винників і Львова.