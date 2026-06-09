Наслідки атаки на Харків у ніч на 9 червня

У ніч на вівторок, 9 червня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову та Чугуєву на Харківщині. Внаслідок атак у містах зайнялися пожежі, там є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними посадовця, близько 01:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Крім того, близько 01:30 росіяни завдали серії ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у Шевченківському та Холодногірському районі Харкова. Там загорілися щонайменше 18 авто та покрівля одного з комунальних підприємств міста. Також на оприлюднених Синєгубовим фото видно пошкоджені житлові багатоповерхівки.

«Кількість постраждалих в Харкові сягнула 15 людей. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків – троє дітей, серед яких однорічний хлопчик. Троє жінок шпиталізували», – повідомив Олег Синєгубов.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Чугуєві дрони вдарили по цивільній інфраструктурі. На фото, оприлюднених ОВА, видно пошкоджені будинки та пожежу. За даними Синєгубова, у місті пошкоджені автомобілі та приватні будинки.

Внаслідок атаки на Чугуїв постраждала цивільна інфраструктура

Внаслідок атаки на Чугуїв загинули четверо людей – чоловіки 70 та 56 років та дві жінки 70 та 22 років. Ще один чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, у ніч на 8 червня росіяни атакували логістичний хаб «Укрпошти» у Харкові, його будівлю частково зруйновано. Клієнтам, чиї відправлення були знищені внаслідок удару, пообіцяли повну компенсацію.