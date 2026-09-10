Росіяни вдарили по ТЦ на Дніпропетровщині

Вдень у четвер, 10 вересня, росіяни вдарили по торговельно-розважальному центру у Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули три людини, ще понад 30 – отримали поранення. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Про удар по Павлограду керівник ОВА Олександр Ганжа повідомив близько 16:45. Вже о 17:00 він написав, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 18 – отримали поранення. Згодом прокуратура повідомила, що кількість жертв зросла до трьох, а поранених – до 34.

На місці події працюють екстрені служби. ДСНС повідомила, що двоє рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків атаки, отримали поранення.

«Загорівся магазин, торгові павільйони та автомобілі. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки травмовані двоє співробітників ДСНС. Їх госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 5 вересня росіяни шістьма дронами вдарили по ТЦ «Епіцентр» у Миколаєві. Внаслідок атаки постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.