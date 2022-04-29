У Запорізькій області російські загарбники викрали двох співробітників британської гуманітарної організації, які допомагали людям евакуюватися із захоплених росіянами територій.

Як повідомив у коментарі BBC співзасновник однієї із благодійних організацій Presidium Network Домінік Бірн, у четвер, 28 квітня, двоє британців намагалися допомогти матері з двома дітьми виїхати із населеного пункту, який окупували росіяни. Ті зупинили британців на блокпості, їхня подальша доля невідома.

Жінка, яка чекала на допомогу волонтерів, отримала від них дивне повідомлення, після чого до її будинку вдерлися російські військові. За словами Бірна, військові кричали на жінку, звинувачуючи її у «допомозі британським шпигунам».

Бірн також повідомив про інцидент британським дипломатам.

За інформацією Associated Press, інцидент стався в Дніпрорудному Запорізької області. Росіяни не визнають, що викрали британських волонтерів.