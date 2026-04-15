Пожежа на місці влучання БпЛА в Запоріжжі 15 квітня

У ніч на середу, 15 квітня, російські окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про наслідки в Запоріжжі, Дніпрі й Черкасах. Про це написала влада регіонів.

Близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу пошкоджені автостоянка, підприємство, зупинка, прилеглі житлові будинки та кіоск. Росіяни вбили 74-річну продавчиню кіоску.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, рятувальники вже загасили пожежі, що виникли на місцях атак.

Наслідки атаки російських БпЛА на Запоріжжя 15 квітня (фото ЗОВА)

Росіяни спрямували ударні дрони також і на Черкащину. Відповідні служби зафіксували падіння ворожих цілей на кількох локаціях в Черкасах. За попередніми даними, через атаку постраждали троє людей.

На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Усі інші деталі влада області обіцяє оприлюднити згодом.

Уночі російські окупанти атакували середмістя Дніпра. Сталося займання адміністративної будівлі. Також понівечена дев’ятиповерхова новобудова, написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, поранень через атаку зазнали троє містян.

«29-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років на амбулаторному лікуванні», – написав Ганжа.

Також Росія била по Нікопольщині – під ударом були сам Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

Нагадаємо, удень 14 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про п’ятьох загиблих та 27 поранених через атаку по місту.