Уночі росіяни скерували на Дніпровський район Дніпропетровщини дві крилаті ракети. Одну збила ППО, ще одна влучила в об'єкти промислової інфраструктури і спричинила пожежу. Також росіяни вдарили ракетами по Синельниківському району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок удару по промисловому об’єкту зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Полум’я уже приборкали, люди не постраждали.

Також вночі були атаковані Нікопольський та Синельниківський райони. По Синельниківському району на ранок суботи росіяни вдарили кількома ракетами. Ударом понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нікопольський район загарбники накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

Нагадаємо, що Нікопольський район росіяни обстрілюють щоденно. Регулярні обстріли цього району почалися в першій половині липня.