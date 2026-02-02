Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА

У ніч понеділка, 2 лютого, російські війська завдали масованого удару по Черкаській області. Щонайменше четверо людей постраждали. Про це в соцмережах повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих», – написав Ігор Табурець.

На місцях влучань працюють необхідні служби. Керівник ОВА обіцяв згодом оприлюднити інші деталі обстрілу.

Зауважимо, про вибухи в Черкасах та районі повідомлялося приблизно о 00:54, 01:53, 02:06, 02:13 та 02:35. До цього Повітряні сили повідомляли про рух груп БпЛА.

Доповнено о 09:23. За даними Ігоря Табурця, українські захисники знешкодили майже всі з 15 безпілотників, якими росіяни атакували Черкащину. Однак є пошкодження у різних районах області, зокрема й в Черкасах – там пошкоджено два приватні будинки, вісім гаражів та вісім авто. Також постраждали три приватних підприємства.

Табурець розповів, що рятувальники врятували трьох людей з будинків, які були зруйновані. Ще один постраждалий звернувся до лікарів самостійно. Усі вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками. Один з ворожих дронів влетів у приватний будинок, унаслідок чого загинули двоє людей.