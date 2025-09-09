Наслідки нічної атаки по Запоріжжю

У ніч на вівторок, 9 вересня, російські окупанти застосували ударні безпілотники проти Запоріжжя. Внаслідок атаки є руйнування приватних будинків, а також є постраждала, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Приблизно о 00:30 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування безпілотників у Запорізькі області. Через кілька хвилин у Запоріжжі пролунали вибухи – за словами Федорова, росіяни завдали по місту щонайменше два удари.

«Два дрони влучили в приватні будинки. Один зруйновано повністю, у другому вибито двері та вікна. На щастя, у цих будинках ніхто не жив. Там вже працюють комунальні служби», – повідомив голова ОВА.

Внаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня під час масованої атаки росіяни також завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 24 людини отримали поранення. Серед постраждалих троє дітей: хлопчики 9 та 10 років та 16-річна дівчина.