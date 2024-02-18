30 тис. росіян отримало поранення під час наступу на Авдіївку

Російські окупанти під час наступу на Авдіївку, який тривав чотири місяці, зазнали втрат вбитими та пораненими у 47 тис. людей. Про це повідомили у неділю, 18 лютого, у прес-службі ОСУВ таврійського напрямку.

За даними ОСУВ, 17 тис. російських солдатів загинули під час атак на донецьку Авдіївку. Ще 30 тис. отримали поранення, через що не можуть брати участь у війні проти України.

Загалом за чотири місяці активної фази наступу росіян на Авдіївку, ЗСУ знищили:

47 186 солдатів особового складу Росії;

364 танки;

248 артилерійських систем;

748 бойових бронемашин;

п’ять літаків.

Загальні втрати росіян за час наступу на Авдіївку

У неділю, 18 лютого, партизанський рух «Атеш» заявив, що росіяни після того, як зайняли Авдіївку, обстріляли свої позиції, що також спричинило втрати в особовому складі. Під час чергового вильоту ворожа авіація, яка обстрілювала Авдіївку керованими авіабомбами, помилково завдала удару по позиціях, де знаходилися підрозділи артилерії 239-го танкового полку Росії.

Зазначимо, офіційні дані про втрати у російсько-українській війні Росія традиційно не надає. Водночас, за даними розвідки США, втрати росіян під Авдіївкою станом на грудень 2023 року сягнули понад 13 тис. військовослужбовців. Відповідно, за три місяці боїв за Авдіївку росіяни могли втратити понад 4000 солдатів загиблими.

Інформації про втрати з боку українських військовослужбовців наразі немає. Зазначимо, Володимир Зеленський на брифінгу у Мюнхені заявив, що співвідношення втрат солдатів України до Росії в районі Авдіївки – один до семи.

Нагадаємо, нещодавно втрати росіян на війні проти України сягнули понад 400 тисяч осіб. Зокрема, у лютому кількість втрат окупантів зросла через тривалі штурми донецької Авдіївки, яку українські захисники обороняли ще з жовтня 2023 року.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення відвести війська з Авдіївки заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон, повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.