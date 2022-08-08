Валентин Резніченко показав фото наслідків обстрілів росіянами Дніпропетровщини

Росіяни у ніч на понеділок, 8 серпня, тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з ракет і «Градів». Також загарбники обстріляли Криворізький район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Нікопольському районі під ворожий вогонь вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. Постраждалих немає. По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.

«У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали», – повідомив Резніченко.

Також він уточнив, що у Криворізькому районі росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Постраждалих чи загиблих також немає.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район з окупованого Енергодара Запорізької області. Криворізький район розташований поруч з окупованою Херсонщиною, звідки туди долітають снаряди російських артилерійських систем.