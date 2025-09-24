Ворог під час атаки використав дві балістичні ракети «Іскандер»

У середу, 24 вересня, російські військові завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомили військові.

У середу росіяни завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Зокрема, ворог під час атаки використав дві балістичні ракети «Іскандер».

Військові розповіли, що російська ракета влучила в укриття, і, попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

«На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, це не вперше росіяни атакують навчальні підрозділи ЗСУ. В ніч на вівторок, 12 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з них. Того дня один військовий загинув та ще десятки постраждали.