Ставленик Кремля в Севастополі Развожаєв стверджує, що штаб атакував безпілотник ЗСУ

Росіяни заявили про атаку на штаб ВМФ РФ в окупованому Севастополі. Про це повідомив призначений РФ голова Севастополя Міхаіл Развожаєв. Він розповів, що близько 6 години ранку безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту військово-морських сил Росії.

За його словами, постраждали п’ятеро людей – співробітники штабу флоту. Про загиблих не повідомляють.

«У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це – безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих нема. Допомога всім надана», - повідомив Развожаєв.

Фото Міхаіла Развожаєва

РИА Новости повідомили, що штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакував саморобний безпілотник, на якому було встановлено вибуховий пристрій невеликої потужності. В одному з приміщень від осколків шиби, які розлетілися, постраждали 5 людей. Развожаєв уточнив, що травми отримали 6 осіб, стан двох – середньої тяжкості, у решти – легкі травми.

На місці події працюють співробітники ФСБ.

Сьогодні в Росії відзначають день військово-морського флоту, але після атаки безпілотника всі святкові заходи в Севастополі скасували.

В українському Генштабі чи Міноборони наразі офіційно не прокоментували ситуацію. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав повідомлення про нібито атаку ЗСУ на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі провокацією.

А у Військово-морських силах ЗСУ заявили, що «такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту».

«Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята», – зазначили в ВМС ЗСУ.

А також зазначили, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння, а цілями є винятково військові об’єкти РФ.

Зазначимо, що відстань від найближчої української неокупованої території до Севастополя – щонайменше 280 км.