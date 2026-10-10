З весни 2026 року в Олешках триває гуманітарна катастрофа

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини російська влада заявила, що бюлетені для незаконних виборів до Держдуми РФ в Олешки доставляли безпілотниками. Про це пропагандистським медіа розповіла голова окупаційної виборчої комісії Херсонської області Марина Захарова, передає херсонське видання «МОСТ».

За її словами, члени так званих виборчих комісій співпрацювали з військовим угрупованням «Днєпр», аби отримати виборчі бюлетені.

Захарова заявила, що таким чином жителі Олешок «змогли реалізувати виборче право, попри складні гуманітарні обставини». Однак жодних доказів, що в місті взагалі проходили псевдовибори до російської Думи, окупанти не надали.

Нагадаємо, з весни 2026 року в Олешках триває гуманітарна катастрофа. 19 вересня Рада Церков опублікувала звернення до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати мешканців окупованих Олешок. Вказувалось, що останні поставки їжі до міста здійснювалися у травні 2026 року. Окрім цього, через бойові дії у місті немає електро- та газопостачання, також жителі Олешок стикаються з нестачею води та медикаментів. За даними Ради Церков, у місті та навколишніх населених пунктах можуть перебувати понад 6 тис. людей, з яких близько 200 – діти.

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Наприкінці вересня та на початку жовтня українські військові за допомогою дронів доставили до Олешок кілька партій гуманітарного вантажу.

3 жовтня уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що частина жителів Олешок самотужки вирішила евакуюватися з міста. Омбудсман зауважив, що дорога, якою люди намагаються вийти, може бути замінована.

Дмитро Лубінець наголосив, що для евакуації людей з Олешок необхідно організувати гуманітарний коридор. За його словами, він звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з якими погодив евакуацію, однак росіяни не дозволили вивезти людей.