Російським добровольцям, які воюють на стороні України, вдалось знищити один із ворожих опорних пунктів під час прориву кордону Росії. Відповідне повідомлення з відеопідтвердженням опублікували у Telegram-каналі легіону «Свобода Росії» зранку в понеділок, 18 березня.

«Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА «ГРОЗА» РУБпАК Легіону по ротному опорному пункту противника», – йдеться у коментарі до відео.

Як зазначається, бійці помітили військовий об'єкт та завдали вогневого ураження. Атаку зняв безпілотник з повітря.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону «Свобода Росії», РДК, «Сибірський батальйон», які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Крім того, 17 березня стало відомо, що бійці кількох добровольчих формувань, шо воюють на стороні України, взяли під контроль село Горьковскій.