Кілька будівель було пошкоджено обстрілами

Вранці п'ятниці, 15 вересня, російські окупанти обстріляли тимчасово окуповану Нову Каховку, влучивши у житлові багатоповерхівки. Місцеві телеграм-канали повідомили про влучання у центральній частині міста.

За попередніми даними, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі ЗРК С-300. Влучання є по кількох багатоповерхових житлових будинках.

Окупанти вдарили по центральній частині Нової Каховки, де розташована лікарня «Сокіл». Також фіксують пошкоджені будівлі по вулиці Довженка.

Внаслідок удару вибито вікна та пошкоджено фасади будинків, подекуди є загоряння. Місцеві ЗМІ повідомили про щонайменше одного загиблого та трьох поранених.

Водночас російські пропагандистські канали заявляють, що по місту нібито вдарили ЗСУ ракетами Himars чи Storm Shadow.

Нагадаємо, 6 вересня окупанти обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, де розташований ринок. Внаслідок атаки 16 людей загинуло, ще 32 отримали поранення. Росіяни обстріляли місто із ЗРК С-300.