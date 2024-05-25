Внаслідок удару зруйнована майстерня одного х місцевих ліцеїв

У ніч на суботу, 25 травня, російські окупанти вчергове атакували Харків балістичними ракетами С-300. Внаслідок атаки у південній частині міста зруйновано ліцей, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали у Харкові приблизно о 00:30. Згодом Ігор Терехов повідомив, що влучання були у Слобідському районі міста, розташованого у південній частині Харкова.

За словами мера Харкова, росіяни частково зруйнували місцевий ліцей, а також житлову забудову поблизу та автомобілі. Зазначається, що інформації про загиблих та поранених внаслідок удару не надходило.

«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», – повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, 23 травня окупанти вдарили ракетами по друкарні видавництва Vivat. Внаслідок атаки загинули семеро людей, а ще 23 отримали поранення. Крім того, росіяни знищили понад 50 тис. книг.