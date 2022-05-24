Служба безпеки України виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об’єктів. Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів, повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 24 травня.

Як пояснили у спецслужбі, за умовами гри учасники шукають так звані «коробки» із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

«Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Усю інформацію з геолокаціями учасники квесту завантажують у базу ігрового додатку. При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ», – повідомили в СБУ, не вказавши назву гри.

Як пояснили у СБУ, таким чином ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів. Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи на території регіону. Обидва неповнолітні є мешканцями міста Жовті Води Дніпропетровської області. На їхніх смартфонах був встановлений інтерактивний додаток, куди вони планували завантажити зроблені фото з прив’язкою до місцевості.

Окрім того, підлітки переправляли свої віртуальні «знахідки» з координатами на карті у месенджері Telegram третім особам, які могли потрапити в поле зору російських спецслужб.

«СБУ здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб», – додали у відомстві.