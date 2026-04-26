Олександр Сирський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю, 26 квітня, заявив про активізацію наступальних дій російських військ практично по всій лінії фронту.

За словами Сирського, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Водночас Сили оборони роблять ставку на точне планування операцій, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження.

Він зазначив, що російські війська зазнають втрат, які перевищують їхні можливості з поповнення підрозділів.

Окремо головнокомандувач наголосив, що системні удари по виробничих об’єктах на території Росії поступово знижують її військові спроможності. За його словами, російська сторона вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським повітряним засобам.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що баланс бойових успіхів на фронті з початку 2026 року складається не на користь російських військ.

За його словами, Росія готувала наступальні дії ще наприкінці 2025-го року та продовжує відповідні підготовчі кроки у 2026-му. Водночас спроби РФ демонструвати успіхи на міжнародній арені не мають реального підґрунтя.

«З початку цього року баланс окупованих і деокупованих територій – не на користь Росії. Вони намагаються просувати наративи про свої перемоги, але фактичних успіхів немає», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що на фронті Росія зазнає значно більших втрат, ніж Україна, а окремі локальні просування не змінюють загальної ситуації.

Нагадаємо, бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» розповіли, як вони провели успішну операцію на Олександрівському напрямку, у результаті якої звільнили та взяли під контроль село Тернове.