На місці влучання працюють усі екстрені служби

Вранці у понеділок, 29 червня, російські війська атакували Дніпро, під ворожий удар потрапило приватне підприємство. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей. Ще 10 мешканців отримали поранення, зокрема, 22-річний чоловік перебуває у важкому стані.

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На місці влучання працюють усі екстрені служби, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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Крім цього, впродовж минулої доби, 28 червня, війська Росії понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Дві людини зазнали поранень.

Доповнено о 12:53. Згодом стало відомо, що у лікарні помер важкопоранений чоловік, тому кількість загиблих збільшилася до п'яти.

Оновлено о 13:26. Кількість травмованих також зросла до 28 людей, з них четверо перебувають у важкому стані. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи та акубаротравми.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російського авіаудару у неділю, 28 червня, загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Під час тієї ж атаки важкі поранення отримала його колега.