Поліцейський-офіцер громади 25-річний Роман Комаров загинув на місці

На Харківщині внаслідок російського авіаудару у неділю, 28 червня, загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Під час тієї ж атаки важкі поранення отримала його колега. Про це повідомила поліція Харківської області.

Як стало відомо, 28 червня російські війська скинули чотири керовані авіабомби на околиці села Кирилівка Чугуївського району. Під час евакуації місцевих жителів службовий автомобіль правоохоронців потрапив під ворожий обстріл. Поліцейський-офіцер громади 25-річний Роман Комаров загинув на місці від отриманих поранень.

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Інспекторка сектору ювенальної превенції, яка перебувала разом із ним, зазнала важких травм. Її госпіталізували до реанімаційного відділення.

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«25-річний Роман Комаров до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службовий обов'язок та разом із колегами рятував мирних жителів, ризикуючи власним життям. Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок перед українським народом», – зазначили у поліції.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі повідомили про ще один обстріл Чугуївського району того ж дня. Близько 18:35 російські війська попередньо застосували РСЗВ «Торнадо-С» по місцю відпочинку людей. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка, поранення отримали шестеро дорослих, 16-річний хлопець і 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, вранці неділі, 28 червня, російські війська завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зайнялися пожежі, є загиблі та поранені