Поштарі в окупованому Скадовському районі Херсонської області припинили доставляти людям пенсії. А коли ті приходять по гроші на пошту, їх зобов’язують писати заяву на отримання російського громадянства.

«В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації», – повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері в неділю, 4 грудня.

Крім того, як йдеться в повідомленні, росіяни обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонщини. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

Нагадаємо, що під російською окупацією перебуває лівобережна частина Херсонщини, тоді як з правобережної частини, включно із самим Херсоном, окупанти під натиском українських Збройних сил відступили.