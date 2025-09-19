Сергій Стороженко понад вісім років служить в російській армії

Російськими військами, які намагаються штурмувати місто Куп’янськ на Харківщинів, командує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він служив у ЗСУ, а у 2014 році зрадив присягу та перейшов на бік Росії, повідомило 18 вересня «ВВС-Україна».

Головну роль у наступі на Куп’янськ відіграє 6 армія ЗС Росії. Нею командує генерал-лейтенант Сергій Стороженко – від нього до російського Генштабу надходить інформація про темпи штурму Куп’янська.

«Кар'єра Стороженка нетипова для російської армії. Він, імовірно, є найвищим за званням колаборантом у її лавах. Більшу частину служби Стороженко провів у Збройних силах України, а на бік Росії перейшов після анексії Криму у 2014 році», – йдеться у матеріалі ВВС.

Сергій Стороженко

Сергій Стороженко народився в селі Мурафа на Харківщині у 1975 році. Зазначається, що село не було під російською окупацією, а родичі генерал-лейтенанта ще мешкали на Харківщині й Сумщині на початку повномасштабної війни.

Раніше Стороженко служив у 36 бригаді берегової оборони ВМС України в Криму. Там він був командиром роти, комбатом та командиром бригади. Крім того, Сергій Стороженко також обіймав посаду заступника командира українського контингенту в Косові.

Під час окупації Криму у 2014 році Стороженко зрадив присягу та перейшов на бік росіян. Під його командуванням тоді були 1200 військових 36 бригади – половина з них виїхала до України, близько 600 почали служити в російській армії. Стороженко знову очолив бригаду та дослужився там до офіцера.

За даними ВВС, Сергій Стороженко отримав російський паспорт лише через тиждень після незаконного так званого «референдуму» в Криму.

Зазначимо, Куп’янський напрямок залишається одним з пріоритетних для росіян. Вони систематично намагаються штурмувати місто, застосовуючи різні тактики.

Зокрема,

12 вересня DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ, використавши газову трубу біля міста. За даними моніторингового проєкту, окупанти використали ту саму тактику, що й під час захоплення Авдіївки і Суджі. У соцмережах також поширили відео, на яких нібито росіяни повзуть по трубі схожій на газову.

У пресслужбі Генштабу відреагували на повідомлення та заявили, що Куп’янськ та його околиці перебувають під контролем ЗСУ. Водночас росіяни намагаються накопичувати сили на північних околицях міста. Там додали, що три з чотирьох труб до Куп’янська були пошкоджені, а одна – перебувала під контролем ЗСУ.

Вже 17 вересня командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив, що ЗСУ підірвали газову трубу, якою росіяни намагалися пробратися до Куп’янська. Після цього окупанти намагаються налагодити переправу через річку Оскіл.